Bafra'da Kaza: 1 Yaralı
35 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle seyir halinde olan 85 yaşındaki Arif Parlak, cadde üzerinde bulunan iş yerinden geri geri gelen Serdar S.'nin kullandığı 55 NZ 456 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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