Bafra'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bafra'da kaza: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bafra'da kaza: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepe Sokakta seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 55 JR 449 plakalı otomobil ile Fırtına Sokaktan gelen Ö.Ş. idaresindeki 55 ES 698 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan 55 ES 698 plakalı otomobil park halinde bulunan 55 ND 073 plakalı yarı ticari araca çarparak durdu. Kazada hafifi yaralanan 55 JR 449 plakalı otomobilde bulunan E.Ç. olay yerine gelen 12 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Okul müdürünü vuran güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]