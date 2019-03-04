Bafra'da Kenevir Ekimi Bilgilendirme Toplantısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Ziraat Odası tarafından kenevir ekimi konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra Ziraat Odası tarafından kenevir ekimi konusunda çiftçiler bilgilendirildi.



Bafra Ziraat Odasında yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Cumhurbaşkanımız Samsun'da yaptığı konuşmada Karadeniz Bölgesi'nde kendir ekimin yapılacağını, işletme tesisinin de Vezirköprü'de kurulacağını söylemişti. Bölgemizde de bir hareketlenme oldu. Biz de Ankara'da bakanlık görevlileriyle yaptığımız görüşmelerde Karadeniz Bölgesi'nde kırsal kesimde kenevirin ek bir gelir getirici ürün olacağı söylendi. Biz de çiftçilerimizi bilgilendirmek amaçlı toplantı düzenlemeyi uygun gördük" dedi.



Tarım İl Müdürü Nail Kırmacı ise, "Bugün Türkiye'de tek ekim yapılan yer Vezirköprü'ydü. Üniversitemizle birlikte bu çalışmaları yürütüyorduk. Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarından sonra kenevir ekim konusunda çalışmalar hızlandı. Şu anda tescilleme aşamasında olan endüstriyel tohumları da sınırlanma olmadan önümüzde ki yıllarda ekimi gerçekleşecek. Tarım teşkilatı olarak yapısal konularda sıkıntılarımızda olsa her zaman sizin yanınızda olan bir teşkilat. 7/24 ulaşabileceğiniz ulaşabileceğiniz bir teşkilat" diye konuştu.



Zirai mücadele ile ilgili bilgilendirme yapan Meteoroloji Bölge Müdürü Ali Keskinoğlu, "Ürettiğiniz ürünün ekonomik değeri var. Ülkemiz içinde bizim içinde böyle. Sonuçta bu iklimin etkilediği tarımda sizlerin ürettiklerinin fazla etkilenmemesi için meteorolojinin yapmış olduğu tahminleri yıllık, aylık, haftalık, günlük bilgileri mutlaka takip edin" bilgilerini verdi.



Kenevirin geçmişi ile ilgili bilgilendirme yapan Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Fatmagül Kavut, "Kenevir ekimine baktığımızda dünyada Fransa söz sahibi ülke. Ülkemiz maalesef son 15 yıldır çeşitli nedenlerden dolayı kenevir ekimi konusunda ilk beşe girememiş. İlimizde Vezirköprü ilçesi atadan gelen tohumları kullanarak, endüstriyel tarımı kullanarak uzunca yıllardır üretimini yapıyor. Üniversitenin araştırmalarıyla yürüttüğü Tekkeköy'de de araştırma gelişmeleri çalışmaları kapsamında da üretimimiz var. Kenevir sadece dokumada kullanılan sadece bir lif bitkisi değil aynı zamanda uyuşturucu yapımında da kullanılan bir bitki olduğu için uluslararası ilişkilerde de bizi bağlayıcılığı var. Çeltik gibi, haşhaş gibi keneviri de biz bulunduğumuz yerin valiliği ve ilçede kaymakamlıktan izin alarak üretim yapmak zorundayız. Bir tek tohum dahi olsa tarlaya ektiğinizde maalesef uyuşturucu ile ilgili kanunlar çerçevesinde hakkınızda işlem yapılır. Ülkemiz de yapılan kenevir ekiminin yapılan 19 ilden bir tanesi de Samsun. Samsun'da kenevir üretmek isteyen üretici, kenevir üretimi ile ilgili müracaat etmeleri gerekiyor. Her yerde izin alamayabilir ancak mevcut mevzuata uygun yerlerde izin verilecektir. Kenevir üreticisinin olmazsa olmazı çiftçi kayıt sistemine kayıt ettirmek zorunda. Kayıtları yapılmayan parsellerdeki kenevir ekimi durumunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında kaçak ekim yapmışsınız gibi işlem görürsünüz. Kayıt yapıldıktan sonra 1 Ocak-1 Nisan arası diyoruz ama 1 Nisan'a bırakmayın çünkü bölgesel şartlardan dolayı erken yapılabiliyor. Vezirköprü'de şubat ayında ekimler başlıyor. Üretim iznini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü vermiyor. Üretim iznini kaymakamlık veya valilik veriyor. Tarım müdürlükleri sadece ÇKS işlemlerini yürütüyor. Yani yazışmaları, denetim ve kontrolleri yapıyor. Kontroller de sadece ilçe tarım müdürlükleri çalışmıyor, jandarma bölgesiyse jandarma, emniyet sahası ise emniyet müdürlüğü ekipleri de bu çalışmalara katılıyor. Ekimler 2020 yılı itibariyle başlayacak" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardında toplantı soru-cevap kısmı ile son buldu.



Toplantıya Kaymakam Ahmer Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ile üreticiler katıldı. - SAMSUN

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