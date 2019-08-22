Son Dakika Haberleri: Bafra'da kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı
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Bafra'da kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı

1 saat önce

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Bafra'da kırsal kalkınma yatırımları anlatıldı, System.String[]

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Bafra Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, çiftçilere program içeriği ve başvuru koşulları anlatıldı.

Programla kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile çiftçiler katıldı.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:56 Kaynak: AA
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