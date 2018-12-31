Bafra'da "Kış Lastiği" Denetimi
1 saat önce
Bafra Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimi yapılıyor.
Bafra
Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimi yapılıyor. Yakakent
ve Bafra ilçelerinde trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmiyor.
Bafra Bölge Trafik Amiri Murat Sarı, yaptığı açıklamada, kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermediklerini belirterek, "Hem halkımızın sağlığı hem de trafiğin olumsuz etkilenmemesi için uygulamalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:45 Kaynak: AA
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