Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Kış Lastiği" Denetimi

Bafra'da "Kış Lastiği" Denetimi

1 saat önce

Bafra Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimi yapılıyor.

Bafra'da
Bafra Bölge Trafik Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimi yapılıyor.

Yakakent ve Bafra ilçelerinde trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kış lastiği olmayan tırların geçişine izin verilmiyor.

Bafra Bölge Trafik Amiri Murat Sarı, yaptığı açıklamada, kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermediklerini belirterek, "Hem halkımızın sağlığı hem de trafiğin olumsuz etkilenmemesi için uygulamalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Yakakent, Bafra, Güncel
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