Son Dakika Haberleri: Bafra'da KKYDP 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bafra'da KKYDP 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı

1 saat önce

Samsun'un Bafra İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Destekleme Programları (KKYDP) kapsamında 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bafra'da KKYDP 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Samsun'un Bafra İlçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Destekleme Programları (KKYDP) kapsamında 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.


Samsun Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi İl Proje Yürütme Biriminden Fatma Kuğu, Bahadır Sağnak ve Gökay Özbucak tarafından 13. Etap tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi kapsamında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, tarımsal işletmelerin kapasite ve üretimiyle orantılı olarak balıkçı barınaklarının modernizasyonu, mekanizasyon sistemleri, silaj ve balya makine başvuruları, arıcılık ve yaylacı yetiştiriciler için ekipmanlar, bitkisel üretime yönelik alt yapı yatırımları, çiftlikte üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik yatırımlar, hayvansal üretim ve hayvancılık tesisi yönelik yatırımlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin işletmesine yönelik yatırımlar hakkında slayt eşliğinde sunum yapıldı. Hibeye esas proje tutarı alt limit en az 50 bin lira, üst limitinde 500 bin lirayı geçmemek şartıyla proje tutarının yüzde 50'si hibe yoluyla destek verilecek.


Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı
İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı 27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da KKYDP 13. Etap tarıma dayalı yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]