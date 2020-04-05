Bafra'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Bafra'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 2 hastanın tedavisi tamamlandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 2 hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:39 Kaynak: AA
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