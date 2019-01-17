Bafra'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Yarıyıl Hediyesi

Gökçeağaç Camiler Derneğince, Bafra Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ayakkabı hediye edildi.

Gökçeağaç Camiler Derneğince, Bafra Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ayakkabı hediye edildi.



Dernek başkanı Hasan Kuru, Bafra İlçe Müftülüğünde düzenlenen programda, 13 üye önderliğinde kurulan Gökçeağaç Camiler Derneği olarak mahallelerinde bulunan 3 caminin ihtiyaçlarını ve mahallede ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi.



İlçe Müftüsü Necmettin Kayar da yardımı yapan dernek yönetimine teşekkür ederek, "6 yatılı Kur'an kursunda hafızlık eğitimi görenlerin 110'unu, Doğu ve Güneydoğu illerimizden gelen misafir öğrencilerimiz oluşturuyor. Ensar Kur'an Kursumuzda eğitim gören, yaşları 12-17 arasındaki yavrularımızı yarıyıl tatili için ailelerinin yanına uğurlayacağız. Bu nedenle çocuklarımıza küçük da olsa birer hediye vermede bizleri geri çevirmeyen Gökçeağaç Camiler Derneğine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Daha sonra 318 Kur'an kursu öğrencisine ayakkabı hediye edilen programa müftülük çalışanları ile dernek yönetimi katıldı.

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