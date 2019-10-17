Samsun Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" Bafra Hasan Çakın Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, açılışta yaptığı konuşmada turizmin bir şehrin kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Sosyal medya sayesinde milyonlarca kişiye rahatlıkla ulaşılabildiğini dile getiren İpekdal, "Televizyonlardan daha çok izlenen sosyal medya fenomenleri var. Bunlardan biri de Samsunlu 'Rotasız Seyahat' isimli arkadaşımız. Bu arkadaşımız Samsun Termeli fakat Atakum'da oturuyor. 300 bin takipçisi var, sponsorlar marifetiyle dünyayı geziyor." dedi.

İpekdal, Samsun'un tanıtımı için sosyal medya gibi farklı mecraları etkili kullanarak kenti tanıtmak istediklerine işaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla'nın "Kitaba Dair" söyleşisiyle devam eden programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dursun ile davetliler katıldı.