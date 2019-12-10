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Bafra'da lise öğrencileri çevre temizliği yaptı
6 saat önce
Bafra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre temizliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:16 Kaynak: AA
Bafra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre temizliği yaptı.
Sağlık hizmetleri Öğretmeni Semra Dağlı öncülüğünde çocuklara temizliğin önemini aktarmak için Cumhuriyet Meydanı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Dağlı, etkinlikle çocuklara temizlik ve çevre bilincini aşılamayı amaçladıklarını belirterek, çevrenin korunması gerektiğini vurguladı.
Öğrenciler de etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
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