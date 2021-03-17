Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı

17.03.2021 11:50
Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan lüks otomobilin şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Şubat tarihinde Samsun- Sinop karayolunda bulunan bir galeriye camı açarak giren kimliği belirsiz bir kişi, sıfır kilometre 2020 model Volkswagen Tiguan aracın kontak anahtarını aldıktan sonra, galerinin önünde bulunan araçla birlikte ortadan kaybolmuştu. İş yeri sahibinin arkadaşı galerinin önünden geçerken aracı göremeyince haber vermesi üzere iş yerine gelen galeri sahibi polisi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin laptopunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı aracı bulmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir gün sonra aynı model iki aracın plakalarının çalındığını tespit etti.

Çalınan plakalar üzerinden araştırmalarını yürüten ekipler çalınan aracın İstanbul'da olduğunu belirledi. İstanbul'da olduğu tespit edilen çalıntı araç 12 gün sonra Kartal'da terk edilmiş bir vaziyette bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri kimliği belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlığı ekipleri bir hafta önce ismi belirlenen oto hırsızlığı şüphelisi Metehan O'nun İstanbul'dan Bafra'ya geleceği bilgisini aldı. Yakakent ilçesinde Samsun-Sinop karayolunda yolu kesen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri ile Metehan O'nun kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda ilçe merkezinde şüpheli şahıs kullandığı otomobili terk ederek izini kaybettirdi.

Kaçan şahsın Bafra'da olabileceği bilgisi üzere çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri pazartesi akşamı şahsın Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsın kaldığı Bahçelievler Bahçeli 4. Sokak'ta saklandığı evi çembere aldı. Çembere alınan evde arama yapan ekipler şahsı kaçamadan yakaladı. Yakalanan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Masası ekiplerine teslim etti. Samsun'a götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın 7 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı
Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Evine dönen kadın, karşısında kendini asarak canına kıyan kocasını buldu! Geriye bir mektup kaldı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş'ın mahkemede, Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirip kullanması tepki çekti Selahattin Demirtaş'ın mahkemede, Atatürk'ün meşhur sözünü değiştirip kullanması tepki çekti         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecekn İmamoğlu'nun 2 yılla yargılandığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecekn         
11:51
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, "Net konuşuyorum" diyerek Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı         
22:47
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 13:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra'da lüks otomobili çalan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei