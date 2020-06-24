Bafra'da maske takmayan 28 kişiye para cezası - Son Dakika

Bafra'da maske takmayan 28 kişiye para cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.

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Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 Tarihli ve 74 sayılı kararıyla; maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, Samsun genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00'den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Samsun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına karar verilmişti.


Samsun'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Bafra'da polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.


Yapılan kontrollerde 28 kişiye toplamda 25 bin 200 lira ceza uygulandı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da maske takmayan 28 kişiye para cezası - Son Dakika
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