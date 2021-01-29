Bafra'da mescit ve mezar taşlarına çirkin saldırı - Son Dakika
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Bafra'da mescit ve mezar taşlarına çirkin saldırı

29.01.2021 15:24
Bafra'da mescit ve mezar taşlarına çirkin saldırı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kabristanlıkta mezar taşlarını tahrip edip mescidin camlarını kıran 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kabristanlıkta mezar taşlarını tahrip edip mescidin camlarını kıran 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest kalırken ilçe halkı duruma tepki gösterdi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Gökçeağaç Mahallesi'ndeki kabristanlıkta meydana geldi. Kabristana gelen 2 kişi, aynı aileye ait 20'e yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar verdi. Şüpheliler kabristanlık içindeki mescidin de camlarını kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Tahrip edilen mezar taşlarını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, mezarlık içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede saldırıyı S.A. ve S.Ü. adlı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularında alkolün etkisi ile eylemi gerçekleştirdikleri ifade ettikleri belirtildi. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahalle sakinleri, yaşanan saldırıyı kınarken, şüphelilerin serbest kalmasına da tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
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