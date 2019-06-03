Bafra'da mezarlığa ücretsiz servis
14 dakika önce
Bafra Belediyesi arefe günü vatandaşların Yeni Mezarlığa kolaylıkla gidebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.
Bafra
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
Belediyesi arefe günü
vatandaşların Yeni Mezarlığa kolaylıkla gidebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.
Arefe günü otobüs seferleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'ndan ve Cumhuriyet Meydanı
'ndan 07.00'de başlayan ücretsiz seferler saat 17.00'ye kadar devam edecek. Ramazan Bayramı
nedeniyle mezarlık ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Bafra Belediyesinin uygulamasını memnuniyetle karşıladı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç
konuyla ilgili olarak, "Arife günü hemşehrilerimizin Yeni Mezarlığa rahatça ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Uygulamamız saat 17.00'ye kadar devam edecek" dedi. - SAMSUN
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