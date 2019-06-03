Son Dakika Haberleri: Bafra'da mezarlığa ücretsiz servis
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Bafra'da mezarlığa ücretsiz servis

14 dakika önce

Bafra Belediyesi arefe günü vatandaşların Yeni Mezarlığa kolaylıkla gidebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.

Bafra'da mezarlığa ücretsiz servis, System.String[]
Bafra Belediyesi arefe günü vatandaşların Yeni Mezarlığa kolaylıkla gidebilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.

Arefe günü otobüs seferleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 07.00'de başlayan ücretsiz seferler saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Bafra Belediyesinin uygulamasını memnuniyetle karşıladı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak, "Arife günü hemşehrilerimizin Yeni Mezarlığa rahatça ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Uygulamamız saat 17.00'ye kadar devam edecek" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:04 Kaynak: İHA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, arefe günü, Bafra, Güncel
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