Son Dakika Haberleri: Bafra'da Millet Kıraathanesi Açıldı

Bafra'da Millet Kıraathanesi Açıldı

1 saat önce

Bafra Belediyesi tarafından yaptırılan millet kıraathanesi Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.

Bafra'da Millet Kıraathanesi Açıldı, System.String[]
Bafra Belediyesi tarafından yaptırılan millet kıraathanesi Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.


Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, birliktelik vurgusu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu millet bahçeleri, millet kıraathaneleri çok anlamlı.Televizyon seyrediyor, bilgisayar ve telefonla oynuyoruz ama kitap okumuyoruz. Millet kıraathanesi Bafra'da birlik beraberliğin merkezi olacak. Burada bir araya geleceğiz. Bafra'yı burada konuşacağız." diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede millet kıraathanesi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, milet bahçesini de en kısa zamanda Bafra'ya kazandıracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakamı Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte millet kıraathanesinin kurdelesini kesti.

Açılışın ardından konuklara ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Hamit Kılıç, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:42:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'da Millet Kıraathanesi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]