Bafra'da Millet Kıraathanesi Açıldı

Bafra Belediyesi tarafından yaptırılan millet kıraathanesi Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.

Bafra Belediyesi tarafından yaptırılan millet kıraathanesi Vali Osman Kaymak'ın katıldığı törenle açıldı.





Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, birliktelik vurgusu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu millet bahçeleri, millet kıraathaneleri çok anlamlı.Televizyon seyrediyor, bilgisayar ve telefonla oynuyoruz ama kitap okumuyoruz. Millet kıraathanesi Bafra'da birlik beraberliğin merkezi olacak. Burada bir araya geleceğiz. Bafra'yı burada konuşacağız." diye konuştu.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede millet kıraathanesi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını, milet bahçesini de en kısa zamanda Bafra'ya kazandıracaklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Vali Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakamı Ahmet Adanur, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte millet kıraathanesinin kurdelesini kesti.



Açılışın ardından konuklara ikramlarda bulunuldu.

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