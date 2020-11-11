Bafra'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği - Son Dakika

Kaymakam Cevdet Ertürkmen , İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerince defne ve çam fidanları toprakla buluşturuldu.

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