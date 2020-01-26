Bafra'da mübadelenin 97. yılı programı - Son Dakika

Bafra Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, mübadelenin 97. yılında bir araya geldi.



Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Amiri Murat Önen, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna katıldı.

Bafra Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Tuncay Ceylan, kültürün bir milletin, maddi ve manevi değerleri olduğunu vurguladı.

Balkanlar dünyanın en büyük medeniyetlerinin kesiştiği, dinamik ve çok katmanlı bölgesi olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Ecdadımız balkanlarda 1371-1912 yılları arasında 541 yıl hüküm sürdüğü asırda günümüze önemli miraslar bırakmıştır. Türkiye ve Yunanistan mübadelesi, hep birlikte bakılıp ders çıkarılması gereken ve buradan dünyaya mesaj verilmesi gereken bir tarihtir."