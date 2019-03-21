Son Dakika Haberleri: Bafra'da Nevruz Kutlaması

Bafra'da Nevruz Kutlaması

41 dakika önce

Alaçam Kara Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulunda Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Alaçam Kara Hüseyinli İlkokulu ve Ortaokulunda Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okul müdürü Bayram Bircan, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin bayramı olan nevruzun herkese hayırlı olmasını dileyerek, nevruzun sevgi, saygı ve hoşgörünün, milletçe bir arada kardeşçe, barış içerisinde yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştuğu bir bayram olduğunu söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise Türk insanını birbirine kenetleyen sevgi, saygı ve hoşgörünün bayramını kutladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra program, halk oyunları ve bayrak gösterisi, nevruz ateşinin yakılması ve demir dövülmesinin ardından son buldu.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Erol Keskin, Alaçam Belediye Başkan Vekili Hasan Çelik, Alaçam Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Öztükçe ile daire amirleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:23 Kaynak: AA

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