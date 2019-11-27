Son Dakika Haberleri: Bafra'da "Okula devam rehberlik çalıştayı" düzenlendi
Son Dakika Güncel Bafra'da 'Okula devam rehberlik çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Bafra'da "Okula devam rehberlik çalıştayı" düzenlendi

7 saat önce

Bafra'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde "Okula devam rehberlik çalıştayı" düzenlendi.

Bafra'da

Bafra'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde "Okula devam rehberlik çalıştayı" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kazanılacak bir öğrencinin bile çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere, okullara ve velilere yönelik aktif bir çalışmanın başlayacağına inandığını belirten Katipoğlu, çalışmalara İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü olarak destek vereceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Aydın da okul devamsızlığının çok önemli olduğunu, buradan çıkacak öneriler doğrultusunda Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile hareket edilerek okula devam konusunda etkili çalışmalar gerçekleştirileceğini anlattı.

Bafra RAM Müdürü İlker Karakaya ise çalıştayın verimli olması için tüm kademelerde görev yapan rehber öğretmenlerin katılımını özellikle istediklerine işaret ederek, çıkacak sonuca göre sahada aktif görev yapılacağını söyledi.

İlçede görev yapan rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda durum, engeller ve öneriler olarak raporlaştırılarak saha çalışmalarına geçilecek.

Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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