Son Dakika Haberleri: Bafra'da Öncelik Yayanın

Bafra'da Öncelik Yayanın

18 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında trafikte yaya bilincinin oluşturulabilmesi için Samsun'un Bafra ilçesinde 12 farklı noktada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığına bağlı 65 ekibin...

Bafra'da Öncelik Yayanın, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında trafikte yaya bilincinin oluşturulabilmesi için Samsun'un Bafra ilçesinde 12 farklı noktada İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığına bağlı 65 ekibin katılımı ile etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Yılı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik bir adım atıldı. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Atatürk Bulvarı İmam Hatip Lisesi önünde yapılan uygulamaya katılan Kaymakam Ahmet Adanur ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptılar. Yapılan uygulama, yaya çizgisinin üzerinde duran bir sürücüyü uyaran Kaymakam Adanur, "Yaya çizgilerinde yavaşlayarak yayalara öncelik vermeliyiz. Çizgiyi geçtikten sonra veya üzerinde durmayacağız. Bunu tüm Türkiye'de uygulamadığımız için trafik kazalarında ölenlerin yüzde 20 si araçların yayalara çarpması sonucu meydana geliyor. Bugün tüm Türkiye'de İçişleri Bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma bir kampanya başlattı. Bundan sonra bu uygulamayı hep beraber yapıyoruz. Yayaları görünce yavaşlıyoruz, orada birisi varsa durmamız gerekiyor. Geçtikten sonra biz geçiyoruz. Diyeceksiniz ki bunu kimse uygulamaz, uygulayacaksınız. Bununla ilgili cezada keseceğiz ama ceza önemli değil o bir yere kadar. Önemli olan insanların bunu kişileştirerek uygulaması. Karşılıklı saygı" dedi.

Gazipaşa Mahallesi Lise Caddesi'nde yaya geçidinde uygulamaya katılan polisler tarafından, yaya geçidinde durmayan bir sürücü durdurularak uyarıldı. Sürücünün ise "Burada yaya geçidi mi var?" cevabı polisleri şoke etti. Polis memuru da yaya geçidinin önemini anlatarak sürücüyü ikaz etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Bafra, Güncel
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