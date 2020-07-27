YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSamsun'un Bafra ilçesi Buruncu mevkinde, kızılçamlardan oluşan orman arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Samsun'un Bafra ilçesi Buruncu mevkinde, kızılçamlardan oluşan orman arazisinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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27.07.2020 20:42:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bafra'da orman yangını (2) - Son Dakika