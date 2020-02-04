Bafra'da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi - Son Dakika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Projesi'nin Bafra'da üç binden fazla insana istihdam sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in altıncı ayından beri üzerinde çalıştıkları projenin ilçe için önemine vurgu yaptı.

Dokuz yüz dönüm üzerinde yapılacak projenin son aşamasına geldiklerini belirten Kılıç, "Çevre Şehircilik Bakanlığı üst düzey bürokratlarımızla görüştük, bundan sonraki hedefler ile ilgili verimli görüşmeler yaptık. Tarım Bakanlığımızın kamu yararı görüşünü alabilmek için Milletvekilimiz Orhan Kırcalı aracılığıyla Tarım Bakanımız ile de görüştük. Toprak Reformu Genel Müdürlüğüne dosyamızı verdi. Neticesini bekliyoruz." dedi.

Projenin finansman sıkıntısı olmadığını belirten Kılıç, "Kendini büyütmek, geliştirmek ve yatırım yapmak isteyen insanlar için yapılacak önemli bir proje. 'Ne zaman başlayacak ?' diye soranlar var. Altyapı, üstyapı maliyetlerini bitirdikten sonra çalışmalar başlanacak ve bu projenin belediyemize hiçbir şekilde külfeti olmayacak." ifadesinde bulundu.