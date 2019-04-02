Son Dakika Haberleri: Bafra'da Otizm Etkinliği Düzenlendi

Bafra'da Otizm Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bafra'da Otizm Etkinliği Düzenlendi, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi ile Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezince, Altınkaya Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte "Mucize Nağmeler" gösterisi sahnelendi.

Özel eğitim öğrencileri ile Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencilerince dans gösterisi sunulmasının ardından DSİ'nin düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren Asil Öztürk'e hediyesi, Kaymakam Ahmet Adanur tarafından verildi.


Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:14 Kaynak: AA

Altınkaya, Samsun, Bafra, Güncel
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