Son Dakika Haberleri: Bafra'da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı
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Bafra'da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı

45 dakika önce

Bafra'da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bafra'da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Şevket Arıcı idaresindeki 55 JF 663 plakalı otomobil önünde seyir eden ve Elifli Kavşağı'na dönüş yapan Mustafa Avcı'nın kullandığı 55 JN 145 hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada Mustafa Avcı, Münevver Karagüzel, Levent Kol, Emre Cengiz, Mertcan Özlek, Şevket Arıcı ve Burak Arıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Bafra'da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı

Samsun, Bafra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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