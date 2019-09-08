Bafra'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Gökçesu köyünde, Fatih Çamaş idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolda yürüyen Cemalettin Ceylan'a çarptı.
Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceylan'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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