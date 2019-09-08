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Bafra'da otomobilin çarptığı yaya öldü

31 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bafra'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gökçesu köyünde, Fatih Çamaş idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolda yürüyen Cemalettin Ceylan'a çarptı.

Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti.


Ceylan'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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