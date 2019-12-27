Bafra'da "Sabah Namazı Buluşmaları" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bafra'da 'Sabah Namazı Buluşmaları' - Son Dakika

Bafra'da "Sabah Namazı Buluşmaları"

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında her yaştan ilçe sakinleriyle bir araya gelerek hasbıhal ediyor.

Bafra'da

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında her yaştan ilçe sakinleriyle bir araya gelerek hasbıhal ediyor.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları, kılınan namazın ardından ortaya konulan sıcak sohbet ise milli ve manevi duygulara yönelik gerçekleşiyor. Başkan Kılıç, "15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe müftülüğü tarafından periyodik olarak her cuma düzenlen Manevi Değerler Eğitimi kapsamında Bafra KYK Yurt öğrencileri ve Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile başkanlık olarak düzenlenen programda bir araya geldi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:


"Cuma günleri sabah namazı buluşmalarımız kapsamında her yaştan hemşehrilerimizle bir araya geliyor sıcak ve samimi sohbetlere eşlik ediyoruz. Bugün de 15 Temmuz Şehitler Camimizde sabah namazımızı eda ettik. Daha sonra da müftülüğümüz öncülüğünde Manevi Değerler Eğitimi çerçevesinde Bafra KYK Yurt öğrencileri ve Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz ile buluştuk. Rabb'im hepimizin ibadetlerini kabul buyursun, birlik ve beraberliğimizi arttırsın." - SAMSUN

Hamit Kılıç, Sabah, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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