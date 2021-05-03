Bafra'da şehir merkezinde denetimler sıklaştı - Son Dakika

Bafra'da şehir merkezinde denetimler sıklaştı
03.05.2021 13:12
Samsun'un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.
Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, izin belgelerini kontrol etti. Kontrol noktalarında ve ilçe merkezinde açık olmaması gereken iş yerlerine yönelik sıkı denetimler yapılırken, muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tutuldu. - SAMSUN
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