Son Dakika Haberleri: Bafra'da şehitler arife günü anıldı
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Bafra'da şehitler arife günü anıldı

1 saat önce

Bafra'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitler, mezarı başında anıldı.

Bafra'da şehitler arife günü anıldı, System.String[]
Bafra'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitler, mezarı başında anıldı.

Kaymakam Ahmet Adanır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri ve şehit yakınlarının katıldığı şehitlik ziyaretinde, Bafra Müftülüğüne bağlı vaizler Kur'an-ı Kerim okudu.
Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da Kur'an tilavetinin ardından dua etti. Daha sonra ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bafra, Güncel
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