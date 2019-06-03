Bafra'da şehitler arife günü anıldı
1 saat önce
Bafra'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitler, mezarı başında anıldı.
Bafra
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:29 Kaynak: AA
'da Ramazan Bayramı
arifesinde şehitler, mezarı başında anıldı.
Kaymakam Ahmet Adanır, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Erbaş, Belediye Başkanı Hamit Kılıç
ile siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri ve şehit yakınlarının katıldığı şehitlik ziyaretinde, Bafra Müftülüğüne bağlı vaizler Kur'an-ı Kerim okudu.
Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da Kur'an tilavetinin ardından dua etti. Daha sonra ziyaretçiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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