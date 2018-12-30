Bafra'da Şehitler Mevlit Düzenlendi

Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu.

Bafra'da şehitler için mevlit okutuldu.



Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, dernek binasında Mevlid-i Şerif programı düzenledi.



Programda başta şehit Piyade Er Alaattin Koçak, şehit Jandarma Er Ramiz İleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gaziler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Programda derneğin fahri imamı Bülbül Hoca, Yeni Cami imamı Cemalettin Baş, İshaklı Camisi müezzini İhsan Ağızaçmak, Gaziosmanpaşa Camisi müezzini Veysel Etli ile emekli imam Zeki Akça görev yaptı.



Bafra Vaizi Ahmet Güvenler, okunan mevlit ve Kur'an-ı Kerim'in ardından şehit ve gaziliğin önemi konusunda sohbette bulundu.



Program katılan Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.



Programa, Alaçam Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, şehit aileleri, gaziler ve yakınları da katıldı.

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