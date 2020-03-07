Bafra'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bafra'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

15 dakika önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi tarafından şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Bafra'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi tarafından şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.


Dernek binası önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube İkinci Başkanı Hakan Keser, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşananların yükünü yıllardır çeken Türk milletinin artık tahammülünün kalmadığını belirterek, "Sözde medeni dünyanın bugün mültecilere nasıl davrandığını hep beraber görmekteyiz. Bu davranışların bedelini elbette bir gün ödeyeceklerdir." dedi.


Konuşmanın ardından grup dağıldı.


Yürüyüşe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:42 Kaynak: AA
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