Sağanak yağışta rögar kapağına çarpan otobüs alev aldı

-Sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Rögar kapağına çarpan bir otobüste yangın çıktı.

Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar göle dönen yollarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halinde olan otobüs yağmur nedeniyle taşan rögar kapağına çarptıktan 100 metre sonra araçta yangın çıktı. Yangına önce esnaflar ve taşan su birinkilerini boşaltmak için bölgede bulunan SASKİ ekipleri müdahale etti. Yolların şiddetli yağıştan kapanması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine güçlükle ulaştı. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile otobüste çıkan yangın söndürüldü. SASKİ ekipleri de biriken yağmur sularını boşaltmak için çalışma başlattı.