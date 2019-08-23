Son Dakika Haberleri: Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Ağıllar köyü yolundaki bir iş yerinin önünde Günay A. ile Hami O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Günay A, tabancayla Hami O'ya ateş etti.

Yaralanan Hami O, kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Günay A. ise olay yerinden kaçtı.

Samsun, Bafra, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:54 Kaynak: AA
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