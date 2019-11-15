Bafra'da silahlı saldırı sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğurcan Gürgen'in cenazesi, toprağa verildi.

TOKİ Camisi'nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gürgen'in cenazesi, Yakıntaş mezarlığında defnedildi.



Cenazeye Gürgen'in yakınlarının yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Bafra'da dün, evinden çıkıp aracına binmek isteyen Gürgen'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edilmiş, Gürgen olay yerinde hayatını kaybetmişti.