Bafra'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone - Son Dakika

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Bafra'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Drone
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bafra'da boş kalan cadde ve sokakların havadan çekilen görüntüsü Samsun'un Bafra İlçesi Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Cadde ve Sokaklar boş kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bafra'da boş kalan cadde ve sokakların havadan çekilen görüntüsü
Samsun'un Bafra İlçesi Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Cadde ve Sokaklar boş kaldı. Özellikle Bafra girişi ve Samsun- Sinop yolunda sessizlik hakimdi.
Bafra'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Samsun Sinop yolu ve Bafra girişi boş kaldı. Havadan görüntülenen cadde ve sokakların çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:11 Kaynak: AA
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