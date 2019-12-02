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Bafra'da suni çim saha açılışı

6 saat önce

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto teşkilatı tarafından yürütülen proje kapsamında Bafra'da 2 okulda yaptırılan suni çim sahaların açılışı yapıldı.

Bafra'da suni çim saha açılışı, System.String[]

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto teşkilatı tarafından yürütülen proje kapsamında Bafra'da 2 okulda yaptırılan suni çim sahaların açılışı yapıldı.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 8 ay önce okulu ziyaretinde eksiklikleri tespit ettiklerini belirterek, " Ankara'daki gerekli görüşmeleri gerçekleştirdikten sonra okulumuza bu güzel halı sahayı kazandırmış olduk." dedi.

Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olmanın çalışkanlığı gerektirdiğine işaret eden Kırcalı, şöyle devam etti:

"Benim gördüğüm kadarıyla sizler de çalışkan öğrencilersiniz. Buraya kazandırdığımız bu eser tamamen Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine aittir. Bu vesileyle halı sahanızı iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum, hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri gösteri maçı yaptı.

Maçın başlama vuruşunu ise AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptı.

Açılışa, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Yeşilyazı İlk ve Ortaokulunda yaptırılan suni çim saha da yapılan açılışla hizmete girdi.

Türkiye, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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