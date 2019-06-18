Bafra'da Sünnet Şöleni için başvurular başladı
1 saat önce
Bafra Belediyesince bu yıl 16'ncısı yapılacak Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.
Bafra
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Belediyesince bu yıl 16'ncısı yapılacak Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.
Bu yıl ağustos ayında yapılacak Sünnet Şöleni için başvurular, Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 28 Haziran'a kadar yapılabilecek.
İlgili müdürlük tarafından ailelerden istenen evraklar tamamlandıktan sonra başvuru gerçekleşecek.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Sünnet Şöleninin bu yıl 16'ncısını gerçekleştireceklerini kaydetti.
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