Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mevlana Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.C. idaresindeki 55 ACN 286 plakalı hafif ticari araç ile B.K.'nin kullandığı 55 JC 195 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:14 Kaynak: İHA
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