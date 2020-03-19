Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Mevlana Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.C. idaresindeki 55 ACN 286 plakalı hafif ticari araç ile B.K.'nin kullandığı 55 JC 195 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN