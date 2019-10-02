Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıKaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaza, Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mahmut H. idaresindeki 55 JT 185 plakalı otomobil ile tali yoldan gelen Serdar K.'nın kullandığı 55 ABZ 805 plakalı hafif ticari araç Lengerli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan S.K., R.A., B .K. ve B.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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