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Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıKaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi.

Bafra'da trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı


Kaza, Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mahmut H. idaresindeki 55 JT 185 plakalı otomobil ile tali yoldan gelen Serdar K.'nın kullandığı 55 ABZ 805 plakalı hafif ticari araç Lengerli Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan S.K., R.A., B .K. ve B.Y. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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