Son Dakika Haberleri: Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Kaza, ilçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Meşelitürkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Akabaş idaresindeki 55 NS 816 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun Akbaş olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan oğlu Ahmet Akbaşise yaralandı. Yaralı Akbaş olay yerine gelen 112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden traktör sürücüsüne 2 gün önce oğlu tarafından traktör sürmesinin öğretildiği ve o anı sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ortaya çıktı. Bu görüntüler Dursun Akbaş'ın son görüntüleri oldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bafra'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:35 Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, Yerel
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