Bafra'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Samsun
'un Bafra
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan B. yönetimindeki 55 NZ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşıp karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen Hüseyin B. idaresindeki traktör, otomobile çarpmamak isterken devrildi.
Yaralanan traktör sürücüsü, 112 Acil Servis
ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün römorkunda bulunan ve yola dökülen lahanalar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, temizlik yapılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.