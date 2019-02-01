Son Dakika Haberleri: Bafra'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Bafra'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Bafra'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlhan B. yönetimindeki 55 NZ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşıp karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen Hüseyin B. idaresindeki traktör, otomobile çarpmamak isterken devrildi.


Yaralanan traktör sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün römorkunda bulunan ve yola dökülen lahanalar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, temizlik yapılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:50 Kaynak: AA

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