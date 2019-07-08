Bafra'da traktörün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Bafra ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Bafra
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:48 Kaynak: AA
ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılırmak
Mahallesi 19 Mayıs
Caddesi'nde Ahmet Akkaya
yönetimindeki 55 FP 029 plakalı traktör ile Serdar Uçan'ın (23) kullandığı 55 AAK 611 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletle sürüklenen sürücü Uçan yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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