Bafra'da tütün indirme kuraları çekildi

Bafra ilçesinde 97 mahallede yapılan tütün üretiminde, çiftçilerin ürün teslimini düzenli olarak yapabilmeleri için tütün indirme kuraları yapıldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki

kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, tütünün bir tarım ürünü olduğunu ve tarıma verilen desteklerin tütüne de verilmesini istediklerini söyledi.



Tütün denince akıllara Bafra'nın geldiğine işaret eden Tosuner, " Türkiye'de en kaliteli tütün Bafra'da yetişiyor, Bafra'daki tütünün kalitesi hiçbir şehirde yok." dedi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'da tütün üretiminde azalma olduğunu dile getirdi.

Alternatiflerin çoğalmasıyla beraber üreticilerin tütün ekimini bırakarak başka ürünlere yöneldiğini anlatan Kılıç, "Yirmi yıl önceki tütün ekimi yok. Bunun sebebi oluşan fiyat dengesizliği, köyden şehre göç. Bu yıl tütünün fiyatı 25 lira, bu fiyat 30 lira da olsa tütün üretmeyecek aileler var çünkü onlar artık şehre yerleşmişler. Ama şu hala bir gerçek ki geçen yıllara rağmen en kaliteli tütün hala Bafra'mızda ekiliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tütün indirme kuraları çekildi.