Bafra'da tütün kuraları çekildi

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün indirim kuraları çekilişi Ziraat Odasında yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Kırsalda tütünle uğraşan 25 mahallemizde su sorunu var. 100 yılı aşkın bölgemizde tütün ekimi var. 2008 yılına kadar 30 bin ton tütün üretilirken,tütünün özelleştirilmesiyle beraber 2 bin 500 tona düştü. Geçen sene 2 bin 200 üreticiden bu yıl bin 700, bin 800 kişide düştü.

Bafra'da 5 tane özel firma tarafından alınan tütün gecen sene 22 liradan baş fiyattan söyleşme yapılmıştı. Maalesef firmalar 18 liraya kadar alım yaptı. Bunun sebeplerinden birisi tütünün tarım ürünü sayılmaması ve destek olmaması. Üreticiler mağdur olduğundan tütün ekiminden vazgeçiyor. Biz gecen sene Türkiye genelini kapsayan tütün çalıştayı yaptık. Yaklaşık 26 ülkeden yabancıları buraya getirdik. Bu çalıştay meyvelerini vermeye başladı. Kırsaldaki üreticilerin yok olmaması için ve Türk tütününün harmanlara daha fazla işleme girmesi için yaptığımız görüşmeler sonucunda 1 hafta önce meclisten çıkan yasa ile Türk tütününün yüzde 9 olan harmanlamanın yüzde 30'lara kadar çıktı. 2021 yılında yüzde 15'i, yüzde 30'u harmana girerse tütün fiyatlarının en az 40 lira, 45 lira olacağına inanıyorum. Bunun içinde sabretmemiz gerekiyor.

Bafra Belediye aşkanı Hamit Kılıç," Tütün deyince Türkiye'de en önemli yerlerden bir tanesi Bafra. Bafra tütününü katmadan uluslar arası firmalarda yapamıyorlar. Şartlar değiştikçe tütün yapanların sayısı da azaldı. Bunun çeşitli sebepleri var. Su önemli bir ihtiyaç. Bu gölet meselesi netleşirse bizde buna destek veririz. Bafra ovasıyla, değerli topraklarıyla Türkiye'nin önemli bölgesi."

Kaymakam Cevdet Türkmen ise, " Tütün Bafra'nın ayrılmaz bir parçası. Tütün sadece sattığımız, aldığımız bir üründen ziyade artık sosyal hayatımızda, aile hayatımızın içerisine sinmiş bir ürün. Türk tütünü ile virjinya tütünü karıştırılarak özel bir harman yapıldığını yapılan çalışmalardan okuyoruz. BU yüzden önemli. Yukarı köylerimizin sulama ile ilgili sorunlarını çözmek elzem. Şu ana kadar 4adet proje tamamlanmış durumda, ihale safhasında. Bu sadece tütün üreticilerimizle alakalı değil. İçme suyuyla da alakalı onları da çözeceğiz. Önümüzde ki sene büyük bir rahatlığa kavuşacağız. Hem yukarı köylerimizin tütün ve tütün dışı ürünlerin sulaması ile alakalı sorunları çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sizlere yakın zamanda güzel haberler veririz diye düşünüyorum"dedi.

Konuşmaların ardından Bafra'da tütün indirme kuraları Kaymakam Cevdet Türkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner tarafından çekildi. Çekilen kura sonucuna göre tütün alımlarına Sürmeli Mahallesi'nden başlanacak. - SAMSUN