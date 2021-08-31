Bafra'da Uğur Işılak rüzgarı esti - Son Dakika

Bafra'da Uğur Işılak rüzgarı esti

SAMSUN - Samsun Bafra Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Uğur Işılak müzik ziyafet verdi.

Konser, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konsere gelen vatandaşları HES kodu kontrolü ile meydana aldı.

Konser öncesi Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, "26 Ağustos 1071'de Malazgirt Savaşı'yla bizlerin Anadolu'ya girişinin kapılarının açıldığı büyük bir meydan muharebesi büyük bir zafer. Aynı zamanda 30 Ağustos Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında büyük bir meydan muharebesi. 30 Ağustos bizim ülkemizden düşmanlarımızın atılışı aslında. Çeşitli zamanlarda çeşitli tarihlerde her zaman topraklarımızda gözü olanlar olmuştur. Ama çok şükür bu aziz milletimiz içerisinden çıkarttığı büyük kahramanlar vasıtasıyla her zaman başarılı olmuştur. Yakın tarihte de bu şekilde olmuştur. Buna şükrediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçı Uğur Işılak,

"Çanakkale İçinde", "Dombıra" ve diğer sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda Işılak'ın, okuduğu "Susarsam, hakkını helal etmesin" şiiri ayakta alkışlandı. Konser sonunda Başkan Kılıç, Uğur Işılak'a Türk bayrağı motifli plaket verdi.