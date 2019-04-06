Son Dakika Haberleri: Bafra'da Uyuşturucu Operasyonları

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonlarda, son 2 ayda 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonlarda, son 2 ayda 54 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, son 2 ayda yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullanmak, imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan 54 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 250 gram esrar, 6,51 gram bonzai ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:51 Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Bafra, Güncel
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