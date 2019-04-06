Bafra'da Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonlarda, son 2 ayda 54 kişi hakkında işlem yapıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ve Bafra Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonlarda, son 2 ayda 54 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, son 2 ayda yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu kullanmak, imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan 54 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda 250 gram esrar, 6,51 gram bonzai ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:51 Kaynak: AA
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