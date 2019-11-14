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Bafra'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.

Bafra'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele için çalışma yürüttü.

İhbar üzerine takibe alınan İsmail Ö, Samsun Sinop kara yolunda araçta yakalandı. Şahsın üzerinde 235 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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