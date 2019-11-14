Bafra'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözatına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele için çalışma yürüttü.
İhbar üzerine takibe alınan İsmail Ö, Samsun Sinop kara yolunda araçta yakalandı. Şahsın üzerinde 235 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti