Bafra'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Dededağ Mahallesi'nde ikamet eden Y.B'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 2 cam kavanoz içerisinde toz hale getirilmiş 20 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:41 - Kaynak: AA
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