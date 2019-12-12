Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

7 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.


Samsun Narkotik Şube ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan teknik takip sonunda Ö.A. (26) ve İ.A.(26) gözaltına alındı. Ö.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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