Bafra'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Fevziçakmak Mahallesi'nde A.D'nin araç ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada 589 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan A.D, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.