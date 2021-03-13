Bafra'da uyuşturucudan 2 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Y.N.(34), S.D.(33) ve O.D.(32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Y.N.'nin üzerinden 3 fişek bonzai, S.N' inin üzerinden 8 fişek bonzai ve O.D'nin üzerinde de 1 fişek bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.N. ve S.D. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN